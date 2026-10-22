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Трамп допустил, что назовет Путина «гуманистом»: что вызвало новый скандал

Президент США неожиданно смягчил оценку громкого заявления своего спецпосланника Стива Уиткоффа о главе Кремля

22 октября 2026, 10:32
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп допустил, что Владимира Путина можно назвать "гуманистом" после освобождения американца Стивена Хаббарда, который находился в российском заключении. Об этом сообщает CBS News. При этом американский лидер подчеркнул, что не хотел бы давать личных оценок российскому диктатору.

Трамп допустил, что назовет Путина «гуманистом»: что вызвало новый скандал

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поводом для обсуждения стали слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который 21 октября публично обратился к Путину с неожиданным комплиментом. Дипломат заявил, что считает главу Кремля гуманистом, чем спровоцировал волну возмущения среди американских политиков.

Журналисты спросили Трампа, разделяет ли он такую оценку. Президент ответил, что в конкретном случае, учитывая освобождение Хаббарда, который, по его словам, считал, что проведет остаток жизни в тюрьме, подобная характеристика может быть уместной. Однако распространять ее на Путина в целом он не стал.

Заявление Уиткоффа вызвало резкую реакцию даже среди представителей Республиканской партии. Сенатор Том Тиллис призвал спецпосланника поинтересоваться мнением семей украинских детей, похищенных и убитых в результате действий России. Другой республиканец, сенатор Джон Корнин, напомнил, что Путин, по его оценке, является хладнокровным убийцей.

В защиту дипломата выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что задача Уиткоффа – вести переговоры и добиваться конкретных результатов, а положительная оценка человека, освободившего американского заложника, сама по себе не должна становиться поводом для нападок.

Таким образом, освобождение одного гражданина США неожиданно превратилось в повод для политического спора в Вашингтоне. Дискуссия вокруг слов Уиткоффа вновь обнажила разногласия внутри американской администрации по поводу подхода к Москве и дипломатических контактов с Путиным.

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/steve-witkoff-putin-humanitarian-backlash/
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