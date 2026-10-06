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Трамп достал «красный дизель»: ждать ли водителям резкого снижения расходов на топливо

Белый дом временно разрешил использовать на дорогах топливо, которое обычно предназначено для тракторов и другой внедорожной техники

6 октября 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно разрешает использовать окрашенное в красный цвет дизельное топливо на автомобильных дорогах. Речь идет о топливе, которое традиционно предназначено для сельхозтехники, строительных машин и других транспортных средств, работающих вне общественных дорог.

Трамп достал «красный дизель»: ждать ли водителям резкого снижения расходов на топливо

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Главное отличие "красного" дизеля от обычного заключается не в составе, а в налоговом режиме. Такое топливо обычно освобождено от федерального акциза и окрашивается специальным красителем, чтобы контролирующие органы могли определить его назначение. Теперь администрация США намерена временно снять ограничения на его использование в дорожном транспорте.

Согласно указу, Министерство финансов должно отложить уплату соответствующих федеральных налогов за период с 5 октября по 31 декабря 2026 года. При этом на отсроченные суммы не должны начисляться проценты и штрафы. Кроме того, власти изучат возможность полного списания этих налоговых обязательств.

Трамп объявил о решении во время выступления в Небраске, где высокие цены на дизель особенно болезненно ударили по фермерам и перевозчикам. В Белом доме рассчитывают, что мера поможет снизить затраты тех, кто ежедневно расходует большие объемы топлива.

По оценке администрации, федеральный дизельный налог составляет 24,4 цента за галлон. Для заправки грузовика с баком на 250 галлонов это около $61 потенциальной экономии только на федеральном уровне. Если аналогичные меры примут отдельные штаты, сумма может оказаться выше.

Белый дом также поручил властям обеспечить доступ фермеров к "красному" дизелю в регионах с высоким спросом и призвать штаты принять аналогичные решения.

Инициатива появилась на фоне резкого роста стоимости дизельного топлива и ограниченного предложения на мировом рынке. Для США это особенно чувствительно: дорогие перевозки напрямую отражаются на стоимости продуктов и других товаров.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/10/05/business/trump-diesel-prices-executive-order
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