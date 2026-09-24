Трамп готовит новый радикальный шаг: это может ударить по мировому рынку топлива

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ввести на 90 дней запрет на экспорт дизельного топлива из США. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, решение обсуждается на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся промежуточных выборов в стране.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Юридические механизмы возможного ограничения пока прорабатываются. При этом представители американской нефтеперерабатывающей отрасли выступают против инициативы. Производители предупреждают: краткосрочное снижение цен внутри страны может обернуться их ростом в будущем из-за сокращения производства.

Если запрет будет введен, он станет первым подобным ограничением на экспорт американских энергоносителей после отмены в 2015 году многолетнего запрета на экспорт нефти.

На решение Вашингтона давит сразу несколько факторов. Рост стоимости дизеля связывают, в частности, с войной администрации Трампа против Ирана и ударами Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Особенно чувствительными высокие цены стали для сельскохозяйственных штатов, где республиканцы требуют от администрации принять меры.

Потенциальный эффект запрета неоднозначен. В первые недели часть топлива, которое планировалось отправить в Европу или Азию, может остаться на американском рынке. Увеличение предложения способно временно снизить цены в отдельных регионах США.

Однако затем нефтеперерабатывающие компании могут сократить производство из-за потери экспортного рынка. Это, наоборот, создаст давление на внутренние цены. Одновременно сокращение американских поставок усилит дефицит дизеля за пределами США.

Для мирового рынка решение Вашингтона может оказаться особенно чувствительным: зависимость ряда стран от американского топлива растет, а баланс поставок уже остается напряженным.

По данным источников Politico, Трамп может принять решение уже до конца недели. При этом последствия такого шага в администрации готовы рассматривать как проблему более позднего периода. Окончательное решение пока не принято.

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