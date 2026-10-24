Трамп готовит удар по Украине и России: президент США предложил новый способ остановить войну

Президент США Дональд Трамп выступил с идеей использовать 200-процентные пошлины как средство воздействия на Украину и Россию. По его словам, подобный подход уже приносил результаты в других конфликтах, когда участникам угрожали серьезными экономическими последствиями.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает Clash Report, американский лидер утверждал, что благодаря угрозам введения высоких тарифов удалось положить конец пяти войнам. Трамп описал свою тактику как предупреждение сторонам о необходимости прекратить боевые действия под угрозой масштабных торговых ограничений.

"Если вы продолжите воевать, мы введем против вас 200-процентную пошлину", — пересказал президент содержание своих предупреждений, заявив, что после этого стороны останавливались.

Трамп предположил, что аналогичный механизм можно было бы применить и к российско-украинской войне. По его словам, он ранее не рассматривал такой вариант, но теперь считает его возможным инструментом давления.

Вместе с тем американский президент указал на существенную проблему: объем импорта из России и Украины, по его оценке, слишком мал, чтобы пошлины такого масштаба гарантированно оказали необходимое воздействие.

Это замечание фактически ставит под вопрос практическую эффективность предложенной меры. Высокие тарифы способны влиять на торговые отношения, однако их результативность зависит от масштабов экономических связей, структуры импорта и готовности сторон нести финансовые потери.

При этом из заявления Трампа не следует, что решение о введении 200-процентных пошлин уже принято. Речь идет о высказанной президентом идее, а не об объявленной торговой мере.

Пока остается открытым вопрос, станет ли Вашингтон рассматривать тарифное давление как реальный элемент стратегии по прекращению войны или предложение останется одним из возможных сценариев, озвученных американским лидером.

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