Трамп готовит жесткое послание по одной из стран: чего ждать от выступления в ООН

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп намерен использовать предстоящее выступление на Генеральной ассамблее ООН, чтобы обозначить позицию Вашингтона по иранской ядерной программе. Главным тезисом американской стороны станет необходимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, Трамп планирует подробно остановиться на угрозе распространения ядерного оружия и подходе американской администрации к ситуации вокруг Ирана.
При этом повестка выступления президента США не ограничится только Тегераном. Как отметил Уолтц, Трамп также намерен рассказать о действиях Вашингтона в отношении Газы и представить американский план урегулирования, который включает 20 пунктов.
Визит американского президента в Нью-Йорк пройдет на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Отдельное место в программе Трампа занимает встреча с лидерами шести арабских государств Персидского залива. Переговоры должны состояться в момент, когда Вашингтон рассматривает дальнейшие шаги в отношении Ирана.
По словам Уолтца, американская администрация также рассчитывает обсудить с партнерами соблюдение санкций против Тегерана. Ранее он заявил, что Вашингтон намерен добиваться более жесткого выполнения ограничительных мер и предупреждать о последствиях тех, кто отказывается их соблюдать.
В программе Трампа также значатся двусторонние встречи с британским премьер-министром Энди Бернхэмом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Таким образом, поездка в ООН должна стать не только площадкой для выступления по иранской ядерной проблеме, но и серией переговоров с ключевыми союзниками и государствами региона.
На этом фоне выступление Трампа может стать одним из центральных дипломатических событий недели: Вашингтон намерен одновременно обозначить позицию по Ирану, обсудить Газу и заручиться поддержкой партнеров в регионе.
Читайте также на портале "Комментарии" - детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.