Трамп готовит жесткое послание по одной из стран: чего ждать от выступления в ООН

Президент США Дональд Трамп намерен использовать предстоящее выступление на Генеральной ассамблее ООН, чтобы обозначить позицию Вашингтона по иранской ядерной программе. Главным тезисом американской стороны станет необходимость не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, Трамп планирует подробно остановиться на угрозе распространения ядерного оружия и подходе американской администрации к ситуации вокруг Ирана.

При этом повестка выступления президента США не ограничится только Тегераном. Как отметил Уолтц, Трамп также намерен рассказать о действиях Вашингтона в отношении Газы и представить американский план урегулирования, который включает 20 пунктов.

Визит американского президента в Нью-Йорк пройдет на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Отдельное место в программе Трампа занимает встреча с лидерами шести арабских государств Персидского залива. Переговоры должны состояться в момент, когда Вашингтон рассматривает дальнейшие шаги в отношении Ирана.

По словам Уолтца, американская администрация также рассчитывает обсудить с партнерами соблюдение санкций против Тегерана. Ранее он заявил, что Вашингтон намерен добиваться более жесткого выполнения ограничительных мер и предупреждать о последствиях тех, кто отказывается их соблюдать.

В программе Трампа также значатся двусторонние встречи с британским премьер-министром Энди Бернхэмом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Таким образом, поездка в ООН должна стать не только площадкой для выступления по иранской ядерной проблеме, но и серией переговоров с ключевыми союзниками и государствами региона.

На этом фоне выступление Трампа может стать одним из центральных дипломатических событий недели: Вашингтон намерен одновременно обозначить позицию по Ирану, обсудить Газу и заручиться поддержкой партнеров в регионе.

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