Трамп легализует «теневой флот»: США нашли способ нарастить перевозки нефти на фоне кризиса

Администрация президента США Дональда Трампа начала процедуру, которая позволит возвращать в легальную эксплуатацию танкеры, ранее попавшие под санкции. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии Bloomberg. По его словам, Вашингтон сотрудничает с инвесторами, которые выкупают выведенные из эксплуатации суда, восстанавливают их и готовят к перевозке нефти, не подпадающей под ограничения.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Райт подчеркнул, что речь не идет о простом снятии санкций с танкеров, использовавшихся для транспортировки российской или иранской нефти. Американские власти намерены изменить их статус после проверки и официального одобрения. "Темные" суда, как выразился министр, должны перейти из так называемого "флота плохих парней" в категорию легальных перевозчиков.

По данным Bloomberg, это первое подробное публичное объяснение подхода администрации Трампа к использованию санкционных танкеров. Инициатива появилась на фоне перебоев с поставками нефти из-за войны на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива. Резкий рост транспортных расходов уже отражается на мировом энергетическом рынке.

По оценке Райта, в глобальном теневом флоте насчитывается около 1600 танкеров, находящихся под санкциями. Если американская схема заработает в полном объеме, легальный флот может пополниться десятками, а в перспективе и сотнями судов.

Масштаб проблемы демонстрируют данные Signal Ocean: более 40% мирового флота сверхкрупных нефтяных танкеров – примерно 850 судов – находятся в Персидском заливе или в нескольких днях пути от него. Доставка нефти из региона в Восточную Азию обходится уже в шесть раз дороже, чем до начала конфликта.

У инициативы есть и внутренний политический расчет. На фоне подорожания бензина и дизеля американцы все острее воспринимают рост расходов на жизнь, а республиканцам предстоит столкнуться с избирателями перед промежуточными выборами. Однако насколько быстро новые правила позволят увеличить поставки, пока неясно.

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