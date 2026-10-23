Трамп меняет тон в отношении Путина перед выборами: раскрыт главный расчёт Белого дома

Президент США Дональд Трамп мог изменить риторику в отношении российского правителя Владимира Путина с учётом приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Такой возможный мотив разворота американской политики анализирует Reuters, указывая на растущее недовольство избирателей стоимостью жизни и высокими ценами на энергоносители.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По оценке агентства, после критики в адрес Москвы Трамп в последнее время стал демонстрировать более благосклонное отношение к Путину. Одновременно американский президент активизировал заявления о необходимости завершить войну, утверждая, что конфликт, возможно, ближе к окончанию, чем когда-либо.

Reuters предполагает, что Вашингтон может рассматривать мирное урегулирование не только как внешнеполитическую задачу, но и как способ снизить экономическое давление перед голосованием. Однако даже потенциальное соглашение вряд ли позволит американским потребителям ощутить быстрое снижение расходов до выборов.

На этом фоне усиливается давление на президента Украины Владимира Зеленского, которого Трамп призывает договариваться с Москвой. Киев и ряд европейских союзников выражают обеспокоенность изменением позиции американской администрации и последствиями для дальнейшей поддержки Украины.

Дополнительную напряжённость вызвали сообщения о временном смягчении отдельных санкционных ограничений на российское дизельное топливо, а также перспектива возможных контактов Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином без участия украинского лидера.

Американский президент также обвинял украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в росте мировых цен на дизельное топливо. При этом аналитики, на которых ссылается Reuters, связывают значительную часть ценового давления с перебоями поставок через Ормузский пролив на фоне войны США против Ирана.

Политические риски для Трампа усиливает общественное недовольство экономической ситуацией. Согласно опросу Reuters/Ipsos, около 78% американцев считают, что политика президента в той или иной степени способствует росту цен.

Таким образом, предвыборные расчёты могут стать одним из факторов, влияющих на подход Белого дома к Украине. Однако реальные мотивы Трампа и последствия возможных договорённостей с Москвой остаются предметом дискуссии.

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