Трамп наконец-то готов беспощадно наказать Путина, но есть один важный нюанс.

Прогнозировать дальнейшие шаги президента США Дональда Трампа сложно из-за его известного импульсивного стиля управления. Впрочем, политический аналитик и руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов убежден, что основной вектор уже ясен: Трамп окончательно разочаровался в попытках достичь договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным по дипломатическому пути и переходит к более жесткой стратегии.

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По словам Чижова, лидер Белого дома уже неоднократно переносил условные "дедлайны" для Москвы, однако четко спрогнозировать, когда именно он предпримет конкретные действия, остается непросто.

"Совершенно непредсказуемый американский президент. Очевидно, пока одно — что он идет в нужном направлении. Он больше не очарован Путиным, больше не верит в свою возможность убедить того добрым словом и апелляцией к экономическим выгодам. Он понимает, что на Россию надо давить и разговаривать с ней с позиций силы".

По мнению эксперта, Трамп пройдет еще несколько этапов осознания, прежде чем поймет, что мягкие меры не срабатывают против агрессивной политики Кремля. Однако все свидетельствует о том, что предстоящие действия Вашингтона будут только решительными.

"Мне кажется, что меры могут быть только в двух плоскостях. Первое — это усиление санкций. Второе — расширение поставок вооружения в Украину — как по объемам, так и по номенклатуре. США должны поставлять все более современное оружие. Пусть за деньги Европы — Трампу это очень нравится, потому что для него это еще и бесплатно".

Как уже писали "Комментарии", пока встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным выглядит малореальной. Причин для этого две, и обе имеют политическую подоплеку. Свою оценку ситуации дал политолог Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.