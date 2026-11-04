Трамп нашел объяснение поражению на выборах: удары Украины по РФ уже не при чем

Президент США Дональд Трамп объяснил неудачные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах ростом цен на бензин. По его словам, американцы не смогли в полной мере почувствовать положительные изменения в экономике из-за подорожания топлива, которое он связал с войной в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Республиканцы потерпели серьезное поражение: демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса и добились успехов на губернаторских выборах. При этом проигрыш произошел не только в традиционно конкурентных регионах, но и в штатах, которые ранее считались надежной опорой партии Трампа.

Сам президент не стал напрямую брать ответственность за результаты голосования. Он отметил, что даже эффективная работа главы государства не гарантирует победу его политической силы на выборах.

"Каким бы хорошим ни был президент, ты все равно проигрываешь", — заявил Трамп.

Поздравив демократов с успешной кампанией, американский лидер попытался объяснить недовольство избирателей экономическими факторами. Главной проблемой он назвал стоимость бензина, которая, по его мнению, затмила достижения администрации в экономике.

"На самом деле у нас самая мощная экономика. Знаете, во время моего первого срока у меня была лучшая экономика. Но из-за цен на бензин люди не замечают этого настолько, насколько бы заметили без этого, а проблема с бензином была вызвана Ираном", — подчеркнул президент.

При этом Трамп продолжил защищать американскую военную кампанию на Ближнем Востоке. Он заявил, что действия Вашингтона были необходимы для предотвращения появления у Ирана ядерного оружия.

Таким образом, президент фактически связал внутренние политические потери с внешнеполитическим конфликтом. Однако остается открытым вопрос, убедит ли такое объяснение американских избирателей, которые недовольны стоимостью жизни и ценами на топливо.

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