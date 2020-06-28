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"Трамп ничего не знал о спонсировании талибов в Афганистане Россией", - Белый Дом

Президент США Дональд Трамп призвал издание The New York Time раскрыть свои источники информации по расследовании о причастности России к финансированию афганских талибов

сегодня, 16:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Трамп ничего не знал о спонсировании талибов в Афганистане Россией", - Белый Дом

Белый Дом в Вашингтоне ничего не знал о том, что Москва оказывала финансовое содействие террористическим организациям талибов в Афганистане, о чем газета The New York Time накануне опубликовала статью. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Так, сам американский лидер назвал данное расследование "информационным вбросом и фейком" и призвал редакцию обнародовать источники своего расследования.

Как утверждает Трамп, ни он, ни вице-президент Майк Пенс, ни аппарат Белого дома никогда не информировались о якобы нападениях со стороны России на американских военных в Афганистане.

Президент США добавил, что все отрицают приведенную изданием NYT информацию о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военных. Трамп отметил, что на силы США в Афганистане "не было совершено много нападений"

Ранее сообщалось, что американская разведка пришла к выводу, что российские военные предлагали награды связанным с талибами боевикам в Афганистане, чтобы те убили американских военных. Также участники группировки "Талибан" могли убивать других военных из числа международной коалиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил, почему не предпринимает радикальных мер в отношении талибов Афганистана.


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