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Трамп объявил новое название для искусственного интеллекта: как назвал ИИ в США

Дональд Трамп предложил называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".

22 сентября 2026, 19:47
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что искусственный интеллект следует называть "суперинтеллектом". Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, где пояснил, что новое название якобы более точно передает возможности современных технологий.

Трамп объявил новое название для искусственного интеллекта: как назвал ИИ в США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп заявил, что теперь в документах Соединенных Штатов будет использоваться термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта". Он также выразил надежду, что это название будут впоследствии использовать и в других странах.

"Отныне и дальше все документы Соединенных Штатов и, надеюсь, остальному миру, будут использовать более точный термин: "супер" вместо "искусственный". Это — суперинтеллект. Приветствую в новом мире суперинтеллекта — СИ", — сказал Трамп.

По словам американского президента, слово "искусственный" может создавать ложные ассоциации. Вместо этого "суперинтеллект" якобы лучше отражает масштаб технологических возможностей.

В то же время, Трамп выступил против создания глобальной системы контроля за развитием искусственного интеллекта. Он заявил, что США должны сосредоточиться на развитии технологии, в то же время обеспечивая ее безопасное и ответственное использование. Президент также сообщил, что за развитием новой технологии будет следить Министерство юстиции США.

Заметим, что "суперинтеллект" и "искусственный интеллект" – это не тождественные понятия. ИИ является общим названием технологий, способных выполнять задачи, обычно нуждающиеся в человеческом интеллекте. Суперинтеллектом называют гипотетическую систему, которая могла бы превзойти человека по интеллектуальным возможностям в большинстве или всех сферах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп переименовал озеро Канады.



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