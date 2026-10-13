Трамп объявил перемирие между Украиной и РФ, но не смог ответить на важный вопрос

Президент США Дональд Трамп заявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией остается в силе, однако не смог подтвердить, соблюдает ли Москва договоренности. Во время общения с журналистами у Белого дома американского лидера спросили о российских ударах по украинским энергетическим объектам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ответ на вопрос о возможном нарушении перемирия Трамп признался, что не располагает полной информацией.

"Я не уверен в этом, нужно проверить", — сказал президент США.

Журналисты также обратили внимание на то, что Киев и Москва публично не подтверждали согласие на единые условия энергетического перемирия. Однако Трамп отверг предположение, что стороны не давали согласия на его инициативу.

"Ну, они согласились", — заявил американский лидер. Он пояснил, что сам потребовал от участников согласиться с предложением.

"Потому что я сказал: “Вы соглашаетесь”. Вот почему они согласились. Потому что я так сказал, что они соглашаются", — добавил он.

Когда журналисты вновь спросили о российских атаках, Трамп повторил, что намерен проверить поступившие сведения. При этом он заявил, что нарушения якобы происходили с обеих сторон.

Таким образом, заявления главы Белого дома пока не проясняют, существуют ли согласованные Киевом и Москвой условия прекращения ударов по энергетике и предусмотрен ли механизм контроля за их выполнением.

Для Украины этот вопрос особенно важен накануне зимы, когда атаки на электростанции, газовую инфраструктуру и другие критические объекты могут осложнить энергоснабжение и отопление городов.

Пока Вашингтон заявляет о достигнутом согласии, остается открытым главный вопрос: готова ли Россия действительно прекратить удары и последуют ли за заявлениями американского президента конкретные действия.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа "восстала" против Трампа: какие шаги готовят лидеры ЕС против РФ.



