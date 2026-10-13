Трамп объявил перемирие между Украиной и РФ, но не смог ответить на важный вопрос

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией остается в силе, однако не смог подтвердить, соблюдает ли Москва договоренности. Во время общения с журналистами у Белого дома американского лидера спросили о российских ударах по украинским энергетическим объектам.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ответ на вопрос о возможном нарушении перемирия Трамп признался, что не располагает полной информацией.
Журналисты также обратили внимание на то, что Киев и Москва публично не подтверждали согласие на единые условия энергетического перемирия. Однако Трамп отверг предположение, что стороны не давали согласия на его инициативу.
Когда журналисты вновь спросили о российских атаках, Трамп повторил, что намерен проверить поступившие сведения. При этом он заявил, что нарушения якобы происходили с обеих сторон.
Таким образом, заявления главы Белого дома пока не проясняют, существуют ли согласованные Киевом и Москвой условия прекращения ударов по энергетике и предусмотрен ли механизм контроля за их выполнением.
Для Украины этот вопрос особенно важен накануне зимы, когда атаки на электростанции, газовую инфраструктуру и другие критические объекты могут осложнить энергоснабжение и отопление городов.
Пока Вашингтон заявляет о достигнутом согласии, остается открытым главный вопрос: готова ли Россия действительно прекратить удары и последуют ли за заявлениями американского президента конкретные действия.
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