Трамп передумал перекрывать экспорт дизеля: чем США заплатили за решение проблемы с топливом

Президент США Дональд Трамп отказался от введения запрета на экспорт дизельного топлива. Решение последовало после договоренности стран "Группы семи" о масштабном высвобождении стратегических запасов нефти и топлива на фоне роста цен.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы не будем вводить запрет на экспорт", — заявил Дональд Трамп.

Так он прокомментировал договоренности с европейскими странами. По его словам, Европа располагает значительными запасами дизельного топлива и теперь внесет существенный вклад в увеличение мирового предложения.

2 октября страны G7 согласовали координированный выпуск на рынок до 100 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Операцию будет координировать Международное энергетическое агентство. Существенная часть дизельных запасов должна попасть на рынок уже в первые 20 дней.

Как сообщает Financial Times, около 40 млн баррелей может поступить из стратегического нефтяного резерва США, а европейские страны готовы предоставить примерно 50 млн баррелей дизельного топлива. Остальная часть придется на страны Азии.

Договоренность стала развязкой спора вокруг возможного американского запрета на экспорт дизеля. На фоне резкого роста цен Вашингтон рассматривал ограничение поставок за рубеж как способ увеличить предложение топлива внутри страны.

Однако нефтяная отрасль США выступала против такого шага, предупреждая о последствиях для мирового рынка. Европа, в частности, зависит от поставок дизельного топлива из США.

В совместном заявлении страны G7 также подтвердили намерение не вводить ограничения на экспорт энергетических товаров между участниками группы и призвали других производителей не предпринимать шагов, способных усилить напряженность на рынке.

На фоне соглашения цены на дизель начали снижаться. Европейские фьючерсы на дизель, по данным FT, упали примерно на 8% после объявления о высвобождении запасов.

При этом G7 оставила возможность дополнительных поставок из резервов, если ситуация на энергетическом рынке потребует новых мер. Таким образом, Вашингтон пока сделал ставку не на запрет экспорта, а на увеличение предложения топлива сразу из нескольких стратегических резервов.

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