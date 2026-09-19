Трамп переходит к новому этапу принуждения России к миру: детали

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект H.R. 5334, получивший название "Закон Линдси О. Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году". Об этом сообщил Белый дом.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Документ расширяет действие предусмотренных американским законодательством санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действующие санкционные меры против Ирана. Закон вступил в силу после подписания президентом.

Одно из ключевых положений касается дополнительных ограничений против российских государственных чиновников, финансовых структур, олигархов и участников так называемого "теневого флота". Кроме того, президент США получает полномочия вводить пошлины в размере до 100% против стран, которые закупают российские нефть и газ.

Таким образом, новый механизм предусматривает давление не только непосредственно на российские компании и физических лиц, но и на государства, продолжающие вести определенные операции с российским энергетическим сектором.

Отдельный блок закона посвящен Ирану. Действие существующих санкций против страны продлевается еще на пять лет. В администрации США ранее заявляли, что эти полномочия должны использоваться в рамках давления на Иран и для ограничения его возможностей.

Закон связан с сенатором Линдси Грэмом, который был одним из его авторов. В официальном документе Белого дома также отмечалось, что администрация поддерживает расширение санкционных инструментов против России и продление санкционного режима в отношении Ирана.

Теперь дальнейший эффект закона будет зависеть в том числе от того, воспользуется ли администрация Трампа предоставленными полномочиями и в каком объеме. В частности, речь идет о возможном применении повышенных тарифов к государствам, закупающим российские энергоносители.

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