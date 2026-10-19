Министр финансов США Скотт Бессент опроверг обвинения в том, что Вашингтон поддерживает Россию в войне против Украины. В то же время, он не дал четкого ответа на вопрос, считают ли Соединенные Штаты Украину своим союзником. Об этом сообщает NBC News.

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В интервью журналистка напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что победа Украины невозможна, если США перейдут на сторону России. Она также обратила внимание на позицию некоторых сенаторов-республиканцев, считающих, что Вашингтон уже двигается в этом направлении.

Бессент назвал такие оценки неправильными. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают передавать Украине разведывательные данные. Кроме того, Вашингтон позволяет государствам НАТО покупать американское вооружение для дальнейшего снабжения украинской стороны.

Однако глава Минфина США в то же время выразил недовольство действиями европейских союзников. По его мнению, европейские страны недостаточно активно передают Украине средства противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot.

"Когда президент Зеленский попросил ракеты Patriot — у европейских членов НАТО их достаточно, почему они не спешат их предоставлять? Где немецкие Patriot для Украины?", — заявил Бессент.

Несмотря на возражения поддержки России, американский министр так и не уточнил, рассматривает ли администрация президента Дональда Трампа Украину именно как союзника США. Этот вопрос остался без прямого ответа.

Также Бессент отверг обвинения в том, что администрация Трампа якобы распорядилась ограничить работу спутниковой сети Starlink, которую украинские военные используют для противодействия российским беспилотникам.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине необходимо учитывать, что администрация президента США Дональда Трампа все чаще озвучивает позиции, совпадающие с интересами Кремля. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.