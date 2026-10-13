Трамп подыгрывает Кремлю: рискует ли Украина потерять разведданные из-за политической игры в США

Решение администрации Дональда Трампа об ослаблении санкций на российское дизельное топливо вызвало критику даже внутри Республиканской партии. В Конгрессе уже раздаются инициативы по отмене этого исключения, однако способно ли внутриполитическое давление заставить Белый дом пересмотреть свою позицию? Насколько эта критика может повлиять на дальнейшую политику США по отношению к России и Украине? И может ли Вашингтон использовать разведывательную помощь и военные программы как инструмент давления на Киев? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Не нужно воспринимать каждое новое заявление Трампа как признак сложившейся стратегической позиции

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что все эти заявления Трампа в значительной степени – политика перед выборами, но есть риск, что внутренняя борьба в США отодвинут Украину на второй план.

"Если попытаться логически проанализировать последние заявления и решения Дональда Трампа, можно просто запутаться в противоречиях. И дело не только в реакции демократов, потому что некоторые шаги президента шокируют даже республиканцев и, вероятно, часть его движения MAGA. Предложение выплатить американцам по 5 тысяч долларов, неоднозначные решения по российскому дизелю, комплименты путина – все это выглядит скорее как ситуативная политика накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, чем последовательная стратегия. Особенно чувствительна тема выплат: если речь идет о попытке повлиять на избирателей деньгами, это вызывает серьезные вопросы относительно политической этики и попахивает подкупом избирателей", – отметил эксперт.

По его мнению, у республиканцев очень высокий риск потерять Палату представителей, а впоследствии могут столкнуться с серьезной борьбой за Сенат. Если демократы получат контроль над Конгрессом, противостояние с Белым домом усилится, а вопрос импичмента Трампа снова может оказаться в центре политической повестки дня.

"Для Европы это будет означать еще большую необходимость самостоятельно принимать решения по безопасности и поддержке Украины. Трамп может еще больше дистанцироваться от европейской повестки дня, сосредоточившись на внутриполитической борьбе и противостоянии. В то же время важно помнить, что поддержка Украины в США имеет двухпартийную основу и ее нельзя сводить исключительно к позиции демократов или сознательных республиканцев", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Сергей Дойко обращает внимание, что после разговоров с американским политическим консультантом Юрием Ванетиком он пришел к выводу, что риск не только в том, кто победит на выборах, а в том, что после них Америка может надолго окунуться во внутреннее противостояние: расследование, разговоры об импичменте, борьбу за президентские выборы. Трамп больше не сможет баллотироваться на третий президентский срок в соответствии с Конституцией США, и политическая борьба за его преемника будет постепенно усиливаться.

"И именно в этот момент Украина рискует получать меньше внимания. Поэтому я не воспринимал бы каждое новое заявление Трампа как признак сложившейся стратегической позиции. Мы уже не раз видели, как его риторика и решения меняются в считанные дни. Все это политика перед выборами, и я не исключаю, что впереди еще будут заявления и шаги, которые удивят не только американское общество, но и самих республиканцев и сторонников MAGA, но для Украины важнее, чтобы внутренняя борьба в Вашингтоне не стала поводом отодвинуть нашу войну и вопрос поддержки на задней.

Риск того, что Трамп закроет нам доступ к разведданным, реальный и высокий

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, дизельное соглашение Дональда Трампа, о котором все говорят, вызвало достаточно серьезную критику у самих США, в том числе и внутри Республиканской партии.

"Низка конгрессменов инициирует законопроект об остановке такого санкционного исключения. Название для проекта они взяли сильное и символическое: "Закон Рональда Рейгана о мире через силу" – с отсылкой к президенту-республиканцу, который в свое время разрушил "империю зла", и чей портрет висит в Овальном кабинете при Трампе", – отметил эксперт.

Игорь Попов отмечает, что Конгресс на каникулах до промежуточных выборов, поэтому юридическая судьба этого акта будет долгой и неуверенной.

"Однако скандал и критика будут иметь влияние на Белый Дом. Политтехнологи очень оперативно и системно снимают реакцию инфлюэнсеров и соцсетей и корректируют заявления в соответствии с общественными запросами. Риск того, что Трамп закроет нам доступ к разведданным, реальный и высокий. Поэтому внутренняя критика его сближения с Кремлем может повлиять на конкретные решения по информации и по программам типа PURL. И важно, что непосредственно Украина в эту дискуссию не вмешивается, только дает сдержанные комментарии и оценки", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон поставил Киев перед жестким выбором: что потребовали Трамп и его переговорщики.



