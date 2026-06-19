Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания из-за неловкого момента во время торжественной церемонии награждения в Белом доме. Во время вручения высшего военного отличия страны — Медали Почета — американский лидер столкнулся с неожиданной проблемой, пытаясь закрепить награду на шее ветерана войны в Афганистане, майора Николаса Докери.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел во время официальной церемонии в присутствии военных, должностных лиц и гостей мероприятия. На видеозаписи, которую распространили американские СМИ, видно, как Трамп в течение нескольких десятков секунд безуспешно пытается застегнуть голубую ленту, на которой крепится Медаль Почета. После ряда неудачных попыток президент вынужден был найти другой способ завершить процедуру награждения и завязал ленту узлом.

Президент Дональд Трамп надевает на шею военного Медаль Почета. Фото: скриншот





Несмотря на то, что на видео видно активное общение президента с военным, понять, о чем говорилось, невозможно из-за отсутствия звукового сопровождения. После завершения церемонии в зале раздались одиночные смешки, ведь неудобный момент не остался незамеченным присутствующими.

Президент Дональд Трамп надевает на шею военного Медаль Почета. Фото: скриншот





Несмотря на курьезный эпизод, внимание церемонии было сосредоточено на подвиге самого военного. Николас Докери является уроженцем штата Индиана и имеет значительный боевой опыт службы в специальных подразделениях армии США. Награду он получил за героические действия во время боевой миссии в афганской провинции Каписа в 2012 году.

Во время нападения боевиков "Талибана" на район проведения важных переговоров Докери неоднократно рисковал своей жизнью, чтобы спасти своих собратьев. В частности, он закрыл собой военного от взрыва гранаты, эвакуировал двух бойцов из зоны активного огня и оказал помощь находившемуся без признаков жизни солдату, фактически вернув его в сознание благодаря реанимационным мероприятиям.

Портал "Комментарии" уже писал, что политический аналитик Юрий Богданов в эфире "Киев24" выразил мнение, что Владимир Путин может согласиться на реальные переговоры только при условии, что продолжение войны станет для него более рискованным, чем ее прекращение. По его словам, ключевым фактором остается изменение баланса сил и повышение стоимости затяжного конфликта для России.