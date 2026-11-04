Трамп потерпел историческое поражение на выборах: что теперь изменится в США

Все-таки Америка не безнадежна. Демократы этой ночью одержали абсолютную победу, которую даже самые оптимистичные опросы для них не могли предвидеть. Не потому что они демократы, а потому что они сейчас противовес. Об этом рассказал политический эксперт Владимир Горбач.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказал, что демократы завершают эту гонку с примерно 250 местами в Конгрессе, наибольшим большинством за последние двадцать лет, и с рядом невероятных побед в Сенате: Техас, Канзас, Южная Каролина – штаты, в которых они не побеждали десятилетиями.

Аналитик отмечает, Трамп потерпел историческое поражение, и последние два года его президентства будут посвящены непрерывным расследованиям против него, его семьи, советников и людей, проведенным комитетами Конгресса под контролем демократов. Он больше не может назначать судей, не может продвигать законодательство, и даже его сила продвигать международные соглашения очень ограничена – трудно представить, чтобы этот Конгресс одобрил какое-то его "соглашение", действительно сделки, с Путиным.

"Скажу больше, его "посреднические усилия" по урегулированию российско-украинской войны теперь так же сойдут на псов... Никого и ни к чему он уже принудить не сможет. Все будут ждать его ухода с политической сцены и ускорить этот процесс всеми средствами. Все, включая республиканцев", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Демократическая партия США укрепила контроль над Сенатом после серии неожиданных побед в традиционно поддерживавших республиканцев штатах. Настоящей сенсацией стали результаты голосования в Айове, Техасе, Канзасе и Южной Каролине. По данным Reuters, демократы получили дополнительные шесть мест в верхней палате Конгресса, обеспечив серьезное преимущество.

Ранее "Комментарии" писали — президент США Дональд Трамп объяснил неудачные результаты Республиканской партии во время промежуточных выборов ростом цен на бензин. По его словам, американцы не смогли полностью ощутить положительные изменения в экономике из-за удорожания топлива, которое он связал с войной в Иране.



