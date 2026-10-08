Трамп пожаловался, что ему не дадут Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира, однако выразил сомнение, что получит награду. Его новое заявление прозвучало накануне оглашения лауреата премии 2026 года.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что с радостью получил бы Нобелевскую премию мира в этом году.

"Не знаю, каким будет их решение. У них такая репутация: они, вероятно, не присуждают награду таким людям, как я", — сказал Трамп.

Глава Белого дома не в первый раз говорит о своих претензиях на Нобелевскую премию мира. По возвращении в Белый дом в 2025 году он неоднократно заявлял, что его дипломатические усилия заслуживают международного признания. Трамп утверждает, что после начала второго президентского срока вмешался в восемь международных конфликтов и якобы помог их урегулировать. Однако Трамп не смог выполнить свое главное обещание быстро окончить войну России против Украины. Кроме того, военная операция США и Израиля против Ирана переросла в продолжительный конфликт и повлияла на мировые энергетические рынки.

Когда объявят лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 2026 9 октября в Осло. В этом году комитет получил 287 номинаций — 208 кандидатов среди людей и 79 организаций. Официальный перечень претендентов остается закрытым.

Среди кандидатов, о которых публично говорят накануне объявления, упоминаются Папа Римский, Международный уголовный суд и специальный докладчик ООН по палестинским территориям.