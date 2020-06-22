Трамп решил наказывать тех, кто валит памятники

Гражданские активисты, которые разрушают памятники и оскорбляют национальные ценности должны понести заслуженное наказание. За сожжение флага США уличным хулиганам грозит до года тюремного заключения. С таким предложением выступил глава государства Дональд Трамп.

"Обезумевшая толпа допускает акты вандализма в отношении нашей истории, оскверняет наши прекрасные памятники, сваливает наши статуи, требуя наказывать и преследовать любого, кто не соответствует их пониманию абсолютного и тотального контроля. Мы это не принимаем. Мы должны разработать законопроект, согласно которому в наказание за сожжение американского флага будет год тюремного заключения", - сказал президент Трамп на предвыборном митинге в городе Талса в Оклахоме.

Как сообщают местные журналисты, встреча в Талсе не была особо продуктивной — зал был наполовину пустым, хотя для гостей приготовили 19 тыс. мест. Сторонников Трампа не набралось и на площадке на открытом воздухе — места пустовали. Улицы же были наполнены протестующими, которые отрицательно относятся к политике действующего президента.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Белого дома в Вашингтоне Дональд Трамп подписал указ, который вносит реформы в процесс задержания сотрудниками полиции. Новая полицейская реформа включает запрет на применение удушающих приемов при задержании, дополнительную подготовку по применению полицейскими силы и создание базы данных сотрудников, совершивших подобные отклонения от устава.

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