Трамп сделал настораживающее заявление о чуме в России: что на самом деле произошло

Президент США Дональд Трамп заявил 7 октября, что американская сторона не считает смерть сотрудницы российской лаборатории, исследовавшей чуму, связанной с использованием биологического оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможной связи произошедшего с биологическим оружием, Трамп сказал, что США намерены разобраться в ситуации, однако на данный момент не считают такой сценарий вероятным.

По словам президента США, российские чиновники заверили американскую сторону, что ситуацию удалось взять под контроль. При этом Трамп признал, что нынешние заявления Москвы напоминают ему события начала 2020 года, когда китайские власти также первоначально утверждали, что контролируют распространение нового вируса, впоследствии вызвавшего глобальную пандемию COVID-19.

"Китай мало говорил, и Россия тоже мало говорит", — отметил Трамп, добавив, что российская сторона утверждает о полном контроле над ситуацией.

Американский президент заявил, что ожидает от Москвы дополнительной информации о произошедшем. По его словам, Россия пока недостаточно активно делилась соответствующими сведениями с американской стороной.

Трамп также сообщил, что обсуждал ситуацию с американскими специалистами. Он подчеркнул, что в распоряжении администрации находятся эксперты, которые анализируют поступающую информацию.

Заявление президента прозвучало на фоне повышенного внимания к сообщениям о возможном распространении инфекционного заболевания в России. При этом Трамп не привел публичных доказательств, которые позволили бы самостоятельно оценить обстоятельства смерти сотрудницы лаборатории или окончательно исключить другие версии.

Таким образом, Вашингтон пока не связывает произошедшее с биологическим оружием, однако американская администрация продолжает ожидать от российских властей более подробных объяснений и данных о ситуации.

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