Трамп сделал неожиданное заявление о Путине и Зеленском: кто сильнее хочет мира

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в прекращении войны против Украины больше, чем президент Владимир Зеленский. Об этом американский лидер заявил журналистам на авиабазе Joint Base Andrews. Трансляцию общения с представителями СМИ вел Белый дом.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время разговора Трампа спросили о ситуации вокруг объявленного ранее прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Журналисты обратили внимание президента США на сообщения о новых российских атаках после заявления о перемирии. В ответ Трамп утверждал, что нарушения якобы допускали обе стороны.
Отдельно американский президент высказался о перспективах мирного урегулирования. По его словам, и Путин, и Зеленский заинтересованы в заключении соглашения, однако пока не могут самостоятельно договориться о необходимых условиях.
При этом американский лидер отдельно подчеркнул, что, по его оценке, российская сторона стремится к договоренностям сильнее украинской.
Трамп также отметил, что Вашингтон должен добиться готовности украинского руководства к заключению соглашения.
Вместе с тем заявления американского президента сами по себе не подтверждают, что Москва готова принять конкретные условия прекращения войны. Неясно и то, какие именно договоренности Вашингтон считает возможными и на какие уступки должны пойти стороны.
Ключевой вопрос остается открытым: сможет ли американская администрация добиться реального прекращения боевых действий, если позиции Киева и Москвы по условиям мира по-прежнему расходятся.
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