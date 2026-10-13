Трамп сделал неожиданное заявление о Путине и Зеленском: кто сильнее хочет мира

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в прекращении войны против Украины больше, чем президент Владимир Зеленский. Об этом американский лидер заявил журналистам на авиабазе Joint Base Andrews. Трансляцию общения с представителями СМИ вел Белый дом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время разговора Трампа спросили о ситуации вокруг объявленного ранее прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Журналисты обратили внимание президента США на сообщения о новых российских атаках после заявления о перемирии. В ответ Трамп утверждал, что нарушения якобы допускали обе стороны.

Отдельно американский президент высказался о перспективах мирного урегулирования. По его словам, и Путин, и Зеленский заинтересованы в заключении соглашения, однако пока не могут самостоятельно договориться о необходимых условиях.

"Путин и Зеленский хотят заключить соглашение, но они не знают, как. Но мы заставим их заключить соглашение", — заявил Трамп.

При этом американский лидер отдельно подчеркнул, что, по его оценке, российская сторона стремится к договоренностям сильнее украинской.

"На самом деле я думаю, что Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский", — сказал президент США.

Трамп также отметил, что Вашингтон должен добиться готовности украинского руководства к заключению соглашения.

"Я думаю, Путин хочет соглашения, и мы должны сделать так, чтобы Зеленский захотел соглашения", — добавил он.

Вместе с тем заявления американского президента сами по себе не подтверждают, что Москва готова принять конкретные условия прекращения войны. Неясно и то, какие именно договоренности Вашингтон считает возможными и на какие уступки должны пойти стороны.

Ключевой вопрос остается открытым: сможет ли американская администрация добиться реального прекращения боевых действий, если позиции Киева и Москвы по условиям мира по-прежнему расходятся.

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