Трамп сделал заявление об ударах ВСУ по РФ: к кому отправил Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил украинской стороне, что вопрос использования терминалов Starlink для ударов по целям на территории России необходимо обсуждать непосредственно с Илоном Маском. Об этом сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам собеседника журналистки, во время встречи Владимира Зеленского и Трампа в Нью-Йорке украинская делегация затронула тему использования Starlink в операциях против российских военных объектов.

"Вы должны поговорить об этом с Илоном", — якобы ответил Трамп, имея в виду Илона Маска.

Собеседник также охарактеризовал встречу Зеленского и Трампа как "очень хорошую" и "очень позитивную" с точки зрения тона переговоров.

На встрече, по данным источника, обсуждалось и возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Украинская сторона подтвердила готовность к такому формату договоренностей.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты вокруг возможной деэскалации. По информации Newsmax, украинские переговорщики должны встретиться с представителями Франции, Германии и Великобритании для обсуждения дальнейших шагов, а также идей американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

После этого, как утверждает источник, предполагается контакт с российской стороной.

Тема Starlink имеет особое значение на фоне продолжающихся ударов России по Украине. Киев стремится расширить возможности противодействия российским ракетным и беспилотным атакам, в том числе за счет поражения военных объектов, связанных с запуском ракет.

При этом опубликованная информация пока основывается на сообщении журналистки со ссылкой на анонимного украинского чиновника и не сопровождается официальным подтверждением Белого дома или Илона Маска.

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