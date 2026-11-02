Трамп шокировал заявлением о Маске на фоне паники из-за риска потери контроля над Конгрессом: детаили

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости может пощадить американского миллиардера Илона Маска и его ближайших помощников. Такой сценарий он связал с возможным переходом контроля над Конгрессом в Демократическую партию после промежуточных выборов. По мнению Трампа, в таком случае демократы могут инициировать расследование предпринимателя и его команды. Об этом американский лидер сказал в интервью подкасту Pod Force One.

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Трамп возразил, что демократы могут национализировать компанию Маска SpaceX. В то же время, он подчеркнул, что готов защитить бизнесмена и его соратников, если они окажутся под прицелом парламентских расследований.

Среди тех, кого может относиться такая защита, президент упомянул Эдварда Користина. Он работал над правительственной инициативой DOGE, которую связывали с Маском и ставила целью сокращение государственных программ.

Когда ведущий спросил Трампа, готов ли тот применить превентивное помилование, президент ответил утвердительно. "Я бы это сделал, если бы было нужно, конечно", — заявил он, добавив, что не колебался бы перед принятием такого решения.

Объясняя свою позицию, Трамп вспомнил Джо Байдена, который в конце своего президентства помиловал сына Гантера и ряда других лиц. Тогдашний президент объяснял это опасениями, что они могут стать объектами политического преследования со стороны новой администрации.

"Именно так поступил Байден. Он помиловал всех", — прокомментировал Трамп действия своего предшественника.

Илон Маск активно поддерживал Республиканскую партию во время предвыборной кампании и направил сотни миллионов долларов в поддержку ее кандидатов.

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