Трамп снова сделал заявление о помощи Украине: в чем ошиблись американцы

Дональд Трамп вновь раскритиковал подход своего предшественника Джо Байдена к поддержке Украины и европейских стран. Выступая на предвыборном митинге, президент США заявил, что предыдущая администрация направила на помощь союзникам около 350 млрд долларов, но не добилась от них ничего существенного взамен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию The National Desk.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, его команда восстанавливает американские вооружённые силы после решений прежнего руководства, которое, как утверждает президент, передавало значительную часть военных ресурсов другим государствам. Он подчеркнул, что европейские страны должны были платить за получаемую поддержку, а не рассчитывать на безвозмездную помощь Вашингтона.

"Это же Европа. Они могут заплатить", — заявил глава Белого дома, объясняя, почему считает необходимым изменить финансовые условия сотрудничества с союзниками.

Трамп также отметил, что при его администрации европейские партнёры оплачивают поставки американского вооружения. В качестве примера он упомянул программу PURL, через которую страны-партнёры финансируют закупку оружия для Украины. По его версии, такая схема позволяет США получать деньги за военную продукцию, тогда как при Байдене, как считает президент, подобного подхода не было.

Американский лидер вновь назвал сумму в 350 млрд долларов и заявил, что Соединённые Штаты не получили адекватной компенсации за прежние расходы. При этом его оценка не означает, что вся названная сумма представляла собой прямые выплаты Киеву: американская помощь включала разные виды поддержки, а также расходы, связанные с военными поставками и другими программами.

В завершение выступления Трамп похвалил своего специального представителя Стива Уиткоффа за усилия по мирному урегулированию. Президент заявил, что тот добивается значительных успехов.

Таким образом, риторика Трампа вновь объединила два ключевых тезиса его внешней политики: союзники должны брать на себя большую часть финансовой нагрузки, а переговоры о завершении войны должны приносить результат, который американский президент сможет представить как достижение своей администрации.

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