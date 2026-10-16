Президент США Дональд Трамп вновь допустил географическую ошибку, говоря о Крыме, и повторил утверждение, что полуостров якобы был передан России при бывшем главе Белого дома Бараке Обаме. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на интервью американского лидера.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Рассуждая о Крыме, Трамп назвал его "самой ценной частью Украины" и заявил, что территория "с четырех сторон омывается океаном". Американский президент также охарактеризовал полуостров как один из красивейших уголков земли, добавив, что его опыт в сфере недвижимости позволяет ему оценивать привлекательность территорий.

"Они отдали Крым", — заявил Трамп, вновь возложив ответственность за произошедшее на администрацию Обамы.

Таким образом, глава Белого дома повторил свою версию событий 2014 года, когда Россия установила контроль над полуостровом после его оккупации и незаконной аннексии.

Подобные заявления американский президент делал и раньше. В прошлом году он также утверждал, что Крым расположен "посреди океана", а его размеры сопоставимы с территорией американского штата Техас.

Однако географические факты не подтверждают эти утверждения. Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями, а не океаном со всех сторон. Кроме того, его площадь составляет примерно 27 тысяч квадратных километров – около 3,5% территории Техаса, площадь которого превышает 695 тысяч квадратных километров.

Заявления Трампа вновь привлекли внимание к его представлениям о российско-украинской войне и событиях вокруг Крыма. В 2014 году Россия незаконно аннексировала полуостров, который международное сообщество продолжает признавать частью Украины. Версия о том, что Обама "отдал" Крым Москве, не отражает фактической последовательности событий.

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