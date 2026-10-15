Трамп тайно готовит самый страшный удар по машине Путина: озвучен громкий инсайд о последствиях

Российская экономика может столкнуться с более серьезными проблемами из-за потери рынков сбыта и давления на энергетический сектор. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, комментируя политику президента США Дональда Трампа по отношению к России. По оценке эксперта, несмотря на противоречивые заявления американского лидера и его попытки договориться с Кремлем, экономические последствия американских решений могут оказаться болезненными для Москвы.

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Загородний считает, что Вашингтон традиционно стремился не допустить распада России, однако нынешняя политика США создает для российской экономики дополнительные трудности. Особое значение имеет возможное сокращение возможностей Кремля продавать нефть и другие энергоресурсы на международных рынках.

"У Трампа есть давнее желание США сохранять Россию, чтобы она не развалилась. Но именно Трамп своей политикой фактически разрушает ее, выбрасывая с рынков сбыта, где только возможно", — заявил политтехнолог.

Отдельно эксперт обратил внимание на удары по российской цифровой инфраструктуре. По его мнению, наряду с нефтеперерабатывающими предприятиями, такие объекты могут быть уязвимыми элементами системы, от которой зависит функционирование российского государства и финансового сектора.

"Мы увидели два звена России, на которые можно влиять, — это нефтепереработка и дата-центры. Украина над этим работает", — отметил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости решительных действий международных партнеров после массированной российской атаки ударными беспилотниками. По его словам, с начала предыдущих суток до 9:00 на следующее утро Россия применила более 850 "шахедов". Глава государства призвал США и других союзников обеспечить стабильную поддержку Украины и четко определить свою позицию по поводу войны.