Трамп требует остановить удары по НПЗ России: может ли Киев лишиться поддержки США

Отношения Украины и США могут столкнуться с новым серьезным испытанием из-за условий так называемого энергетического перемирия. Президент США Дональд Трамп призывает Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как Владимир Зеленский подчеркивает: Украина готова отказаться от таких атак лишь в случае аналогичных действий со стороны России.

США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, Трамп неожиданно объявил о договоренности об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Однако украинская сторона продолжает указывать на российские удары по энергетической инфраструктуре. В частности, Зеленский напомнил об атаке на теплоэлектроцентраль в Харькове.

Напряженность усилилась после того, как Трамп раскритиковал Зеленского и предложил ему рассмотреть возможность ухода с поста президента. Дополнительным источником разногласий стало соглашение Вашингтона и Москвы об экспорте российского дизельного топлива. По данным источников Bloomberg, после заключения договоренности украинские переговорщики прервали контакты с американскими представителями в Майами.

На встрече американская делегация, в которую входили Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф, напомнила о поставках Украине вооружения и разведывательной информации. Некоторые собеседники издания восприняли эти заявления как сигнал о возможном ограничении поддержки, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ.

Для Украины подобный сценарий особенно опасен из-за зависимости от американских боеприпасов и разведданных. Отдельную тревогу вызывает нехватка перехватчиков для систем Patriot, необходимых для борьбы с баллистическими ракетами. При этом европейские партнеры не могут полностью заменить все американские поставки.

Одновременно украинские дальнобойные удары создают давление на российский топливный рынок, вынуждая Москву поддерживать нефтяные компании и корректировать экспортную политику. Россия уже частично смягчила ограничения на экспорт дизеля, разрешив поставки до 500 тысяч метрических тонн на международные рынки.

Несмотря на заявления о перемирии, российские атаки продолжаются. По словам Зеленского, за неделю Россия нанесла более 200 ударов по объектам производства и передачи электроэнергии, а также 17 атак по газовой и нефтяной инфраструктуре.

Главный вопрос теперь заключается в том, превратится ли энергетическое перемирие в реальный механизм снижения ударов или станет новым источником давления на Киев. Для Украины цена конфликта с Вашингтоном может оказаться особенно высокой на фоне подготовки к зиме.

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