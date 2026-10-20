Трамп удивил заявлением о России и Китае: Зеленскому предложили уступить переговоры другим

Президент США Дональд Трамп выступил с неоднозначными заявлениями о войне в Украине, оценив позицию России и Китая как сдержанную и поставив под сомнение способность Владимира Зеленского добиться выгодного мирного соглашения. Об этом 19 октября сообщили в Clash Report, транслировавшем слова американского лидера.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин действовал в отношении Украины "очень справедливо" и не вмешивался в ситуацию в той мере, в какой мог бы. Аналогичную оценку президент США дал России, заявив, что Москва также не использовала все свои возможности.

"Они не проявили даже близко того, на что были способны. Они знают, что я это ценю", — сказал Трамп.

Отдельно американский президент высказался о Владимире Зеленском, заявив, что тот должен был завершить войну значительно раньше. По мнению Трампа, если бы украинский лидер последовал его советам, Киев мог бы получить более выгодные условия соглашения.

"Возможно, Зеленскому пора поручить переговоры кому-то другому", — заявил президент США.

Он добавил, что не считает украинского лидера заинтересованным в прекращении войны.

Трамп также отреагировал на слова Зеленского о том, что некоторые участники конфликта оказались "на неправильной стороне истории". Американский президент напомнил о масштабной помощи Вашингтона Украине и задался вопросом, что США получили взамен.

Кроме того, Трамп рассказал о выступлении женщины, которая, по его словам, обвиняет Зеленского в гибели и тяжелых увечьях украинских военнослужащих. Имя этой женщины президент не назвал, ограничившись утверждением, что она известна и ей грозит тюремное заключение.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о возможных условиях прекращения войны. При этом конкретных новых договоренностей между Киевом, Москвой и Вашингтоном американский президент в приведенных высказываниях не объявил.

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