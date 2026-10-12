Трамп взбешен ударами Украины по НПЗ РФ: в США раскрыли неожиданные условия энергоперемирия

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией, о котором заявил президент США Дональд Трамп, может предусматривать поэтапный отказ от ударов по критической инфраструктуре. Сначала стороны должны прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы, а следующим шагом может стать прекращение ударов по электростанциям и энергосетям. Об этом сообщил неназванный представитель Белого дома в комментарии Axios.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского чиновника, именно прекращение атак на НПЗ может стать отправной точкой для дальнейших договоренностей. Если этот этап удастся реализовать, Вашингтон рассчитывает перейти к обсуждению защиты других энергетических объектов.

Однако в Киеве считают такой подход неоднозначным. Украина располагает одним нефтеперерабатывающим заводом – Кременчугским НПЗ, который неоднократно подвергался российским ударам и до сих пор не смог полноценно возобновить работу. Россия, в свою очередь, располагает целым рядом нефтеперерабатывающих предприятий, обеспечивающих топливом в том числе ее военную инфраструктуру.

"Мы импортируем дизельное топливо и бензин. Нам нужно, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть", — заявил украинский чиновник.

Представитель администрации Трампа в ответ отметил, что российская сторона рассматривает возможность прекращения атак. При этом окончательная готовность Москвы к таким договоренностям пока остается под вопросом.

Отдельное напряжение вызывает реакция американского президента на украинские удары по российским НПЗ. По информации Axios, представитель Белого дома утверждает, что эти атаки сильнее отражаются на отношениях Трампа с Владимиром Зеленским, чем непосредственно на России.

"Трамп действительно взбешен. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное", — заявил чиновник.

Таким образом, энергетическое перемирие может стать не только попыткой защитить инфраструктуру, но и новым источником разногласий между Киевом и Вашингтоном.

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