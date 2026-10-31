Трамп заговорил о скором завершении войны в Украине: когда могут подписать мирное соглашение

Война России против Украины якобы близится к завершению, а стороны имеют хорошие шансы договориться об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе The Benny Show, сообщает РБК-Украина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского лидера, переговорный процесс достиг этапа, когда заключение соответствующего соглашения может стать реальностью. Трамп подчеркнул, что ранее не делал столь оптимистичных заявлений по поводу перспектив завершения войны.

Он также упомянул о глубокой личной неприязни между украинским и российским лидерами, которая, по его мнению, усложняет поиск компромисса. Тем не менее, президент США считает, что шансы на урегулирование конфликта остаются высокими.

Отдельное внимание Трамп уделил предстоящему саммиту G20, который должен состояться в декабре в его резиденции в Дорале. Именно эта мера может стать площадкой для важных договоренностей по прекращению войны. Ранее появлялись предположения, что Украина и Россия могут подписать мирное соглашение в рамках саммита.

Кроме того, американский президент упомянул о возможности мирных договоренностей с Ираном, которые, по его словам, также прорабатываются.

"Мы прорабатываем много соглашений. Очень много сделок", — подытожил Трамп.

В то же время он не сообщил, о каких именно документах идет речь, кто будет участвовать в их подписании и согласовали ли стороны конкретные условия завершения войны. Официального подтверждения готовности Украины и России подписать мирное соглашение во время саммита пока в данном заявлении нет.

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