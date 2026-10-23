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Трамп захотел назвать Атлантический океан своим именем: что ответили в Google

Американский лидер рассказал, как предложил главе Google Сундару Пичаи изменить название океана на картах. Но даже президентский статус не помог убедить компанию

23 октября 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп хотел добиться переименования Атлантического океана в свою честь или в честь Америки, однако руководство Google не поддержало эту идею. О необычном разговоре с генеральным директором компании Сундаром Пичаи Трамп рассказал на митинге в Южной Каролине. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп захотел назвать Атлантический океан своим именем: что ответили в Google

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского лидера, он лично позвонил Пичаи и поинтересовался, сможет ли компания реализовать подобное предложение. Однако глава Google, как утверждает Трамп, дал понять, что менять название океана не намерен.

"Нет-нет-нет. На этот раз я этого не буду делать... Океаны – это другое, сэр. Они омывают многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом", — пересказал президент ответ руководителя компании.

Трамп заявил, что положительно относится к Атлантическому и Тихому океанам, но хотел бы видеть на карте название, связанное с США. В итоге он сообщил, что готов оставить привычное наименование Атлантического океана.

Интерес к переименованию географических объектов американский президент проявлял и ранее. Ещё в конце августа, подписывая указ, связанный с озером Онтарио, он рассуждал о том, что после залива и озера Америке нужен собственный океан.

При этом переименование океана – не вопрос, который одна компания может решить единолично. Географические названия используются в международных справочниках, картографических системах и официальных документах, а их изменение может затрагивать интересы многих государств.

The Guardian сообщила, что обратилась к Google за комментарием по поводу рассказа Трампа.

История стала очередным примером того, как американский президент стремится связать географические и политические символы со своим именем или США. Но в случае с Атлантическим океаном, судя по рассказу самого Трампа, инициатива не получила поддержки со стороны Google.

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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/oct/22/trump-atlantic-ocean-rename-google
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