Трамп запретил копам повторять прием, убивший Джорджа Флойда

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп сегодня подписал указ, который вносит реформы в процесс задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщает американское издание AFP.

Новая полицейская реформа включает запрет на применение удушающих приемов при задержании, дополнительную подготовку по применению полицейскими силы и создание базы данных сотрудников, совершивших подобные отклонения от устава.

"Мы должны разрушить старую модель ошибок. Поэтому отныне мы меняем подход полицейской работы и удушающий прием будет дозволен только как крайняя мера в случаях, когда офицеру грозит реальная опасность от задержанного или банды преступников", - подчеркнул Трамп.

Отмечается, что данная реформа была мотивирована трагическим случаем, когда полицейский при задержании задушил 45-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к массовым протестам и погромам.

При этом портал "Комментарии" проанализировал, как еще протесты против расизма в США сыграли против рейтинга президента Дональда Трампа. Американское общество болезненно реагирует на убийства одной расы представителями другой расы, поскольку комплексы на почве ущемления и дискриминации до сих пор живы среди афроамериканцев.





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