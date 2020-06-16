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Главная Новости Мир США Трамп запретил копам повторять прием, убивший Джорджа Флойда
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Трамп запретил копам повторять прием, убивший Джорджа Флойда

Президент США Дональд Трамп на фоне массовых протестов подписал указ, который запрещает полиции Штатов использовать удушающий прием

сегодня, 22:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Трамп запретил копам повторять прием, убивший Джорджа Флойда

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп сегодня подписал указ, который вносит реформы в процесс задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщает американское издание AFP.

Новая полицейская реформа включает запрет на применение удушающих приемов при задержании, дополнительную подготовку по применению полицейскими силы и создание базы данных сотрудников, совершивших подобные отклонения от устава.

"Мы должны разрушить старую модель ошибок. Поэтому отныне мы меняем подход полицейской работы и удушающий прием будет дозволен только как крайняя мера в случаях, когда офицеру грозит реальная опасность от задержанного или банды преступников", - подчеркнул Трамп.

Отмечается, что данная реформа была мотивирована трагическим случаем, когда полицейский при задержании задушил 45-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к массовым протестам и погромам.

При этом портал "Комментарии" проанализировал, как еще протесты против расизма в США сыграли против рейтинга президента Дональда Трампа. Американское общество болезненно реагирует на убийства одной расы представителями другой расы, поскольку комплексы на почве ущемления и дискриминации до сих пор живы среди афроамериканцев.



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Источник: https://www.afp.com/en/news/15/trump-signs-police-reform-order-end-patterns-failure-doc-1tk0gg2
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