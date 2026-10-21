Трамп затеял опасную игру с Украиной в пользу Путина: генерал ошарашил обвинением

Президент США Дональд Трамп своими решениями ослабляет оборонные возможности Украины и усиливает давление на Киев, чтобы склонить украинские власти к территориальным уступкам Москве. Такое мнение высказал бывший генерал-лейтенант армии США Бен Годжес в интервью Euronews.

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По оценке военного, позиция нынешней американской администрации по отношению к Украине была понятна еще в начале ее работы. Он подверг сомнению готовность Вашингтона последовательно поддерживать Киев и заявил, что действия Трампа не стали для него неожиданностью.

"Он никогда не собирался поддерживать Украину и собирался встать на сторону России, все признаки этого были изначально. Я не доверяю честности этой администрации относительно того, что они делают с Россией для Украины или против нее. То, что он сделал с Украиной, было вполне предсказуемым", — заявил Годжес.

По мнению бывшего генерала, Вашингтон стремится добиться завершения войны на условиях, позволяющих России сохранить захваченные украинские территории. Он увязал такой подход с заявлениями госсекретаря США Марко Рубио, который, по словам Годжеса, еще в начале работы администрации говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

"Это было целью администрации с самого начала, когда государственный секретарь США Рубио заявил в первые недели пребывания в должности, что Украине придется отказаться от части территории, чтобы прекратить войну, словно это было соглашение с недвижимостью на Мангеттене", — подчеркнул эксгенерал.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое потенциальное мирное соглашение с Россией нужно будет вынести на всеукраинский референдум. По его словам, украинцы должны решать вопросы, которые могут предусматривать территориальные уступки и повлиять на будущее государства.