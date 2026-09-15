Трампа застукали за поцелуем с 35-летней помощницей: что известно (ФОТО)

В сети активно распространяется фотография, на которой, как утверждают пользователи соцсетей, президент США Дональд Трамп якобы целует свою 35-летнюю помощницу Натали Харп. Снимок быстро стал вирусным, однако его подлинность не подтверждена, а достоверных доказательств романтических отношений между политиком и его помощницей нет.

Дональд Трамп и Натали Харп. Фото: Х

Фотография начала распространяться во время пребывания Трампа в Ирландии без Мелании. Американский президент посетил свой гольф-курорт Trump International Golf Links в Дунбеге, где наблюдал за открытым чемпионатом Ирландии. На фоне этого в соцсетях появился снимок мужчины и женщины, пользователи которых идентифицировали как Трампа и Харп. Некоторые аккаунты заявили, что фотография свидетельствует о романе между ними.

Однако ни один надежный источник не подтвердил ни подлинности изображения, ни того, что между президентом США и его помощницей существуют романтические отношения. Фото не публиковали известные международные медиа, белый дом или профессиональные фотоагентства. Также нет достоверной информации о том, где и когда был сделан этот кадр.

Дополнительные сомнения вызывает качество изображения. Оно распространяется преимущественно в низком разрешении, что затрудняет проверку деталей и идентификацию людей. В соцсетях также предполагалось, что фотография могла быть создана или отредактирована с помощью искусственного интеллекта.

Кто такая Натали Харп

Натали Харп работает исполнительным и специальным ассистентом Трампа. Она часто находится рядом с президентом и считается одной из его ближайших помощниц.

Харп также получил прозвище "человек-принтер". Она носит с собой портативный принтер и, по сообщениям американских СМИ, печатает для Трампа положительные новости и сообщения из социальных сетей.

Известно, что Харп действительно сопровождала Трампа во время поездки в Ирландию. По завершении турнира президент США также вручил трофей его победителю Шейну Лоури. Таким образом, присутствие Натали Харп рядом с Трампом в Ирландии подтверждается, но вирусные фото поцелуя и предположения о романе пока не имеют достоверного подтверждения.



