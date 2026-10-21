Американский политик-республиканец Борис Пинкус считает , что решения Дональда Трампа в отношении России и Украины могут усугубить политические проблемы президента США. По его словам, часть сенаторов уже выразили несогласие с подходом главы Белого дома, а в Конгрессе обсуждают правовые аспекты его действий.

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Среди прочего, Пинкус заявил, что ситуация может стать серьезным испытанием для Трампа. В то же время, возможность импичмента он связал не только с политикой в отношении Украины, но и с другими вопросами, которые, по его мнению, могут вызвать претензии к президенту.

"Трамп боится другого. Он боится Сената, боится, чтобы там не было преимущества оппонентов. Тогда его могут досрочно устранить, и на его наследии будет поставлен крест", — сказал Пинкус.

Политик также заявил, что недовольство президентом существует и среди республиканцев. Однако, по его словам, накануне выборов многие не готовы открыто критиковать руководителя собственной партии, опасаясь политических последствий.

"Я не исключаю, что по меньшей мере трое-пятеро республиканцев по многим вопросам, связанным с Украиной, будут голосовать против Трампа. Поэтому импичмент Трампа неизбежен", — заявил Пинкус.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин стремится провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы продемонстрировать собственную роль в мировой политике. В то же время, такой формат переговоров вызывает вопрос относительно места Украины в возможном обсуждении завершения войны. Об этом заявил эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.