Трампу сказали, что Китай и Россия помогают Ирану: как отреагировал президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оказание Россией и Китаем существенной помощи Ирану. По его мнению, даже если Москва и Пекин поддерживают Тегеран, масштабы такого содействия остаются незначительными. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп прокомментировал публикации и заявления о возможном сотрудничестве России, Китая и Ирана на фоне обострения противостояния между Тегераном и Вашингтоном. Американский президент резко раскритиковал тех, кто утверждает, что Москва и Пекин помогают иранским властям.

"Если это и так, то на очень низком уровне, но я в это совсем не верю", — написал Трамп.

По его словам, Россия и Китай понимают возможные риски подобного вмешательства. Президент США также подчеркнул, что американские структуры быстро обнаружили бы серьезную поддержку Ирана, если бы она действительно имела место.

"У них есть что терять", — отметил глава Белого дома, объясняя свою позицию.

Вместе с тем Трамп не привел доказательств, которые позволяли бы независимо оценить масштабы возможного сотрудничества между тремя государствами. Его заявление отражает личную оценку ситуации, но само по себе не подтверждает отсутствие военных, технических или иных контактов между Москвой, Пекином и Тегераном.

В последние годы сообщения о взаимодействии России и Ирана регулярно появлялись в международных СМИ. Отдельное внимание уделялось военному сотрудничеству двух стран. Китай также поддерживает экономические связи с Ираном, несмотря на американские ограничения.

Вопрос о том, оказывают ли Москва и Пекин Тегерану дополнительную поддержку в условиях конфронтации с США, остается предметом международного внимания. Для Вашингтона он имеет принципиальное значение, поскольку потенциальное расширение сотрудничества между противниками США может повлиять на баланс сил в регионе.

Пока Трамп демонстрирует уверенность в том, что серьезная помощь Ирану не остается незамеченной американской разведкой. Однако конкретные данные, подтверждающие его выводы, в опубликованном сообщении не представлены.

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