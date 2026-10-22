«У Путина что-то есть на Трампа»: Клинтон озвучила громкую версию уступок США Москве

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон предположила, что смягчение позиции Дональда Трампа в отношении России может быть связано с возможным компроматом, которым располагает Владимир Путин. При этом никаких доказательств существования таких материалов она не представила.

Хиллари Клинтон. Фото: из открытых источников

Об этом Клинтон заявила в подкасте High Stakes, который ведет вместе с журналисткой Карой Свишер. Отвечая на вопрос о причинах ослабления американского давления на Москву, она перечислила несколько возможных объяснений, включая версию о личной уязвимости президента США.

"Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа", — заявила Клинтон.

По ее предположению, речь может идти о фотографиях, видеозаписях или других материалах. Косвенным аргументом она назвала сопротивление Трампа обнародованию файлов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Клинтон считает, что американский президент может стремиться сохранять благосклонность российского лидера, чтобы избежать возможной публикации компрометирующей информации. Однако связь между этими обстоятельствами не доказана.

Клинтон вновь назвала Трампа "марионеткой Путина", повторив обвинения, которые выдвигала еще во время президентской кампании десять лет назад.

Кроме того, она предположила, что Трамп может стремиться к глобальному разделу сфер влияния: Северная и Южная Америка достанутся США, Россия и Европа окажутся в сфере интересов Путина, а остальной мир – Китая во главе с Си Цзиньпином.

По мнению Клинтон, подобный сценарий создает дополнительные риски для европейской безопасности. Она также предупредила, что российские амбиции могут не ограничиться Украиной.

Таким образом, бывшая госсекретарь вновь поставила под сомнение мотивы политики Трампа. Однако ее заявления остаются политическими предположениями, а не подтвержденными фактами о возможном шантаже со стороны Кремля.

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