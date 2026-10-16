У Трампа осталось три дня: в Конгрессе выставили жесткое требование по России

Группа из 22 конгрессменов США призвала президента Дональда Трампа в полном объеме задействовать предусмотренные законом санкционные меры против России и Ирана. Обращение опубликовано на сайте председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Законодатели настаивают, что Вашингтон должен усилить экономическое давление на Кремль на фоне подготовки России к очередной зимней кампании против Украины. По их мнению, новые ограничения способны заставить Владимира Путина серьезнее относиться к мирным переговорам.

В письме конгрессмены поблагодарили Трампа за подписание закона о санкциях против России и Ирана 2026 года и потребовали добросовестно выполнить его положения к 18 октября. Этот срок предусматривает, что президент должен либо принять соответствующие меры, либо письменно объяснить Конгрессу причины отсрочки.

Среди ключевых требований – введение обязательных санкций против российских чиновников, олигархов, банков и государственных предприятий, а также иностранных структур, помогающих Москве обходить ограничения.

Отдельный пункт касается вторичных пошлин на крупных покупателей российских энергоресурсов. Речь идет прежде всего об Индии и Китае, которые остаются важными рынками сбыта российской нефти. Конгрессмены также требуют усилить борьбу с теневым флотом, финансовыми посредниками и зарубежными учреждениями, участвующими в обходе санкций.

При этом законодатели предлагают предусмотреть тарифные исключения для союзников США, которые активно сокращают зависимость от российских энергоносителей. Они также настаивают на усилении парламентского контроля и публикации измеримых показателей эффективности санкционной политики.

До установленного срока администрация должна сообщить, какие ограничения и пошлины планируется ввести, возможны ли отсрочки и каким образом Вашингтон будет оценивать результаты принятых мер.

Кроме того, конгрессмены выразили обеспокоенность сделкой США и России в сфере дизельного топлива и призвали отозвать соответствующую лицензию, выданную Министерством финансов США.

Таким образом, давление на Белый дом усиливается: законодатели требуют конкретных решений, способных сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов и усложнить финансирование войны против Украины.

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