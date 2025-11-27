Специальный представитель президента США Стив Виткофф, отвечающий за дипломатические инициативы по Украине, не демонстрирует особого стремления достичь реального мирного соглашения между сторонами конфликта. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на материал журналиста Марка Чемпиона.

По его словам, любой опытный посредник имеет целью обеспечить чувство поддержки обеих сторон переговорного процесса. Тем не менее, обнародованные журналистами записи разговоров Виткоффа с представителями России свидетельствуют о другом: он фактически не выступал посредником между Украиной и Россией, а проводил переговоры исключительно с российской стороной, пытаясь продвигать интересы Кремля и администрации США, используя Украину и Европу как инструмент для достижения собственных целей.

Если бы Виткофф действительно действовал по согласованной стратегии Белого дома или тесно сотрудничал с украинской стороной, это вызвало бы уважение его усилий. Судя же по разговорам, его действия больше напоминают деятельность "доверчивого дипломата-любителя", оказавшегося под влиянием Кремля, манипулируя позицией США в ущерб Украине.

Такой подход создал хаос в дипломатической работе, что обусловило путаницу в Вашингтоне после утечки 28-пунктного плана Виткоффа к Axios. В США появились противоречия по поводу авторства документа: не было понятно, разрабатывали ли план американские чиновники, или российские.

Марк Чемпион подчеркивает, что это дипломатическое фиаско нельзя оставлять без последствий. Публичность происхождения плана открывает шанс США принять участие в реальном посредничестве. В отличие от России Украина действительно заинтересована в прекращении вторжения. Украинское руководство и граждане готовы идти на компромиссы, даже если часть из них кажется болезненной, чтобы завершить войну.

Как уже писали "Комментарии", российский оппозиционный деятель и основатель движения "Свободная Россия" Гарри Каспаров подверг резкой критике подход Соединенных Штатов к вопросу поддержки Украины. Во время выступления на Halifax International Security Forum он отметил, что Запад слишком медленно реагирует на угрозы и избегает решительных действий.