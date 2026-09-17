У Трампа появился новый рычаг против Кремля: что меняет закон Грэма

Решение Палаты представителей США усилить санкционное давление на Россию совпало с очередной массированной атакой РФ по Украине. Прямая причинно-следственная связь между этими событиями устанавливаться некорректно, ведь такие удары готовятся заранее. В то же время, политический сигнал этой синхронности очевиден: Вашингтон усиливает давление на Москву, а Кремль демонстрирует силу на поле боя. Что на самом деле может означать принятие законопроекта Линдси Грэма для дальнейшей политики США в отношении России? И может ли ужесточение санкций изменить расчеты Кремля и его готовность к дальнейшей эскалации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Попытки влияния РФ на американский политикум и Трампа провалились

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что принятие этого законопроекта может означать то, что решение, которое планировалось уже более полутора лет, когда Линси Грэм впервые начал говорить о возможности введения санкций и ограничений против торговых партнеров России и самой России, достигло своей кульминации. Сейчас в канун выборов.

"Я рассматриваю принятие этого решения не столько как попытку чрезвычайно повлиять на Российскую Федерацию, сколько желанием как-то увековечить и запечатлеть память Линси Грэма. И, мне кажется, для России это, безусловно, неприятный сигнал. В первую очередь сигнал о том, что ее попытки влияния на американский политикум, лично на президента Трампа, не смогли дать результата в виде индульгенции на убийство украинцев от терроризма на нашей территории", – отметил политолог.

Он продолжает, поэтому то, что закон уже приняли и то, что он ожидает подписи президента Трампа, указывает на то, что нет такого однозначного влияния россиян на какие-либо решения американской администрации и парламента.

"И наличие в руках Трампа теперь серьезного рычага влияния для законного и легитимного контроля Индии, Китая, подсанкционных российских лиц, "теневого флота" и многих других, скажем, сфер жизни Российской Федерации и бандитов, создает шансы для того, чтобы более удачно использовать эти механизмы влияния против самой России, против ее друзей, против ее друзей. Но с другой стороны, следует отметить, что многие положения этого законопроекта не предусматривают ультимативности в действиях, а могут использоваться на рассмотрение самого американского президента. Поэтому это является второй стороной этой стратегии кнута и пряника Трампа. Когда с одной стороны он говорит, что может использовать санкции и лучше пойти на компромиссы, а, с другой стороны, говорит, что может не вводить ограничения, если это произойдет", – отметил Максим Джигун.

Говоря о может ли это изменить расчеты Кремля, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", скорее нет, но до того момента, пока Россия не ослабнет настолько, чтобы чувствовала просто неспособность продолжать боевые действия. Пока это не произойдет, Россия будет продолжать воевать.

"Россия будет использовать, по крайней мере, эту зиму, как возможность повлиять на расчеты Киева. Но мы знаем, что опыт предыдущих лет не дал никаких результатов и привел лишь к тому, что Россия теряла войска, потенциал, когда украинцы лишь более укоренялись во мнении, что с россиянами ни на какой компромисс идти нельзя", – подытожил эксперт.

Путин ответил ракетами на законопроект Грэмма

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Палата представителей США действительно приняла законопроект Линдси Грэма о резком усилении санкционного давления на Россию. 262 конгрессмена проголосовали "за", 159 – "против".

"Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих Москве обходить санкции. Отдельные ограничения касаются российских чиновников, банков и теневого флота. Теперь документ должен поступить на подпись Дональду Трампу. Путин ответил сразу. Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Под ударом оказался Киев и несколько крупных украинских городов. Россияне применяли ударные БПЛА, крылатые ракеты и баллистику. То есть, ответ Москвы на фоне решения в Вашингтоне мы увидели буквально сразу: ракеты по украинским городам. Понятно, что военная операция такого масштаба готовится заранее, поэтому говорить о прямой причинной связи было бы некорректно, но политически символизм этой ночью трудно не заметить", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан отметил, что Америка действительно приняла один из самых жестких санкционных инструментов против России. Путин в это же время продемонстрировал свой главный аргумент – баллистические и крылатые ракеты по украинским городам. И, возможно, лучшей аргументации в пользу закона Линдси Грэма Кремль сегодня дать просто не мог. Вашингтон проголосовал. Путин ответил сразу – ракетами.

"На самом деле для объяснения Конгресса США, почему Россию нужно не уговаривать, а принуждать, не нужны длинные аналитические записки. Достаточно просто посмотреть этой ночью на небо над Киевом", – резюмировал экс-дипломат.

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