У Вашингтона созрел новый план: США объяснили, чем хотят подтолкнуть Россию к миру

Администрация Дональда Трампа рассматривает экономические стимулы как один из способов добиться прекращения войны России против Украины. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что подход Вашингтона предполагает демонстрацию Москве потенциальной выгоды от снижения интенсивности конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу CNBC.

США. Фото: из открытых источников

По словам Райта, война продолжается почти пять лет и несёт тяжёлые последствия для обеих сторон. Он назвал происходящее катастрофой для Украины и заявил, что российская экономика также сталкивается с серьёзными трудностями. В этой ситуации президент США пытается найти дипломатический путь к завершению боевых действий.

Отдельно министр прокомментировал ситуацию с российским дизельным топливом. По его утверждению, Россия испытывает дефицит этого продукта и в настоящее время не может экспортировать его в прежнем объёме. Возможность увеличить производство и поставки на мировой рынок Райт представил как потенциальный стимул для Москвы.

"Это попытка положить перед Россией пряник", — пояснил министр.

Он добавил, что Вашингтон стремится показать российскому руководству экономические преимущества снижения конфликта.

Таким образом, речь, по версии американской администрации, идёт не о безусловной уступке России, а о попытке использовать торговые возможности для изменения её политических решений. Однако конкретные условия предполагаемого соглашения по дизельному топливу, сроки его возможного вступления в силу и механизмы реализации в приведённых заявлениях не раскрываются.

Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли экономический расчёт повлиять на позицию Кремля и привести к реальным шагам по прекращению войны. Само заявление Райта не означает, что соответствующая сделка уже заключена или что экспортные ограничения официально отменены.

Пока Вашингтон обозначает возможный инструмент давления через выгоду, но эффективность такого подхода будет зависеть от конкретных условий договорённостей и готовности сторон выполнять взятые обязательства.

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