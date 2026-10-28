Украина еще будет сожалеть о Трампе: раскрыт впечатляющий сценарий жесткого плана США



















Политический обозреватель Виталий Портников считает , что даже победа демократов не будет означать автоматическое отстранение Трампа от власти. Решающим фактором станет позиция республиканцев, которые должны сохранить или лишиться доверия к собственному президенту.

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"Никсон ушел в отставку, потому что он понял, что он лишился поддержки собственной партии. Если Дональд Трамп не лишится поддержки в собственной партии, он контролирует ее гораздо лучше, чем Ричард Никсон. И ему ничего не угрожает, и никакая победа демократов не помешает ему быть президентом Соединенных Штатов до окончания срока."

По его словам, серьезные расследования в Конгрессе потенциально могут изменить отношение республиканцев к Трампу. Однако даже начало процедуры импичмента не гарантирует скорейшего завершения президентских полномочий. Для устранения президента необходима поддержка двух третей сенаторов, присутствовавших на голосовании.

В то же время Портников предостерегает: возможный уход Трампа не обязательно будет выгоден Украине. Если президентское кресло займет вице-президент Джей Ди Венс, американский курс по Киеву может стать еще более жестким.

"Если состоится только импичмент Дональда Трампа, внешнеполитический и внутриполитический курс Соединенных Штатов не только не изменится, а обострится. [...] Я уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс сделает это с гораздо большей решительностью, чем Дональд Трамп", — подчеркнул обозреватель.

Портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа может иметь более широкие цели в переговорах по завершению войны в Украине, чем просто прекращение боевых действий. Дипломатический процесс может стать для Вашингтона инструментом перестройки международных отношений и изменения баланса сил между ведущими государствами.