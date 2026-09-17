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«Украина и Россия зашли в тупик»: в США назвали путь к новому перемирию

Представитель США при НАТО Мэтью Виттакер заявил, что Киев и Москва пока не могут завершить войну, но отдельные договоренности о прекращении ударов могут сдвинуть переговоры с места

17 сентября 2026, 14:48
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Кравцев Сергей

Украина и Россия пока не могут достичь окончательной договоренности о завершении войны, однако Вашингтон видит возможность постепенного продвижения из-за отдельных договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уиттакер в эфире Fox News.

«Украина и Россия зашли в тупик»: в США назвали путь к новому перемирию

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По его словам, Киев и Москва оказались в фактическом тупике после предварительных попыток продвинуться к мирному соглашению. Одной из причин американский дипломат назвал ситуацию на поле боя: обе стороны стремятся улучшить свои позиции и демонстрируют результаты своих военных операций.

Виттакер обратил внимание и на подготовку к зимнему периоду. По его оценке Россия рассчитывает получить дополнительные преимущества зимой, если ее военная стратегия сработает.

На этом фоне, по словам американского представителя, одним из способов сдвинуть переговорный процесс могут стать договоренности по отдельным сферам, где стороны способны договориться о прекращении ударов.

Среди возможных направлений Уиттакер назвал энергетическую инфраструктуру, больницы и другие гражданские объекты. Такой подход предполагает не немедленное заключение всеобъемлющего мирного соглашения, а постепенное создание отдельных зон деэскалации.

Эта позиция перекликается с нынешней дипломатической линией по так называемому энергетическому перемирию. Украина заявляет о готовности к соответствующим договоренностям, а Вашингтон продолжает настаивать на поиске практических шагов по снижению интенсивности войны.

В то же время, последние события свидетельствуют, что договоренности остаются нестабильными. Fox News накануне сообщал о новых ударах России и Украины по энергетическим объектам, несмотря на дипломатические усилия по пресечению таких атак.

Поэтому сейчас речь идет не о готовом мирном плане, а о поиске промежуточных договоренностей, которые могли бы снизить количество ударов и создать условия для дальнейших переговоров.

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Источник: https://www.foxnews.com/video/6405143372112
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