Украина рассчитывает на давление Пекина на Кремль: Зеленский ожидает итогов диалога Трампа с Си

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Недилько Ксения
Официальный Киев ожидает обратной связи от Белого дома относительно результатов обсуждения украинского вопроса во время недавних переговоров лидеров США и Китая. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в преддверии встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином он лично обратился к американскому коллеге с просьбой актуализировать тему российской агрессии и призвать Пекин использовать свой рычаг влияния на руководителя Кремля.
Путин, Трамп и Си Цзиньпин
Кроме дипломатического трека, глава государства уделил большое внимание внутренней безопасности страны в холодный период. По словам президента, власти четко осознают риски и активно готовятся к вероятному усилению российских террористических атак, направленных против объектов критической инфраструктуры.
Параллельно с этим государство ведет активную работу по формированию специального зимнего пакета противовоздушной обороны. Страна остро нуждается в дополнительных зенитных комплексах, а также в поставке боеприпасов к уже развернутым системам. Для оперативного поиска и привлечения этих средств на международной арене мобилизованы совместные усилия Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы внешней разведки Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины поделился тем, как убеждал Трампа в нежелании РФ прекращать войну .