Украина рассчитывает на давление Пекина на Кремль: Зеленский ожидает итогов диалога Трампа с Си

Официальный Киев ожидает обратной связи от Белого дома относительно результатов обсуждения украинского вопроса во время недавних переговоров лидеров США и Китая. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в преддверии встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином он лично обратился к американскому коллеге с просьбой актуализировать тему российской агрессии и призвать Пекин использовать свой рычаг влияния на руководителя Кремля.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин

"Переговоры между руководителями Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики уже завершились, — отметил Владимир Зеленский, указывая на текущее состояние коммуникации с Вашингтоном. — Однако украинская сторона пока еще не получила подробных сведений от американской команды относительно этой конкретной части их диалога".

Кроме дипломатического трека, глава государства уделил большое внимание внутренней безопасности страны в холодный период. По словам президента, власти четко осознают риски и активно готовятся к вероятному усилению российских террористических атак, направленных против объектов критической инфраструктуры.

"Разработка планов обеспечения устойчивости нашей системы сейчас осуществляется непосредственно на местных уровнях, – подчеркнул Владимир Зеленский. — Реализация и выполнение всех утвержденных мер будут находиться под строгим контролем".

Параллельно с этим государство ведет активную работу по формированию специального зимнего пакета противовоздушной обороны. Страна остро нуждается в дополнительных зенитных комплексах, а также в поставке боеприпасов к уже развернутым системам. Для оперативного поиска и привлечения этих средств на международной арене мобилизованы совместные усилия Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы внешней разведки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины поделился тем, как убеждал Трампа в нежелании РФ прекращать войну .