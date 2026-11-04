Украина точно разочаруется результатами выборов в США: журналист похитил тревожный прогноз



















Результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, однако не следует ожидать, что изменение баланса сил в Конгрессе автоматически приведет к пересмотру американской политики в отношении Украины. Даже если демократы получат большинство, определяющую роль во внешнеполитическом курсе и в дальнейшем будет играть президент Дональд Трамп. А американскую политику может охватить еще большая неопределенность. Об этом заявил публицист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире "Общественного".

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По его словам, у демократов есть шансы получить контроль над Палатой представителей, а также могут побороться за большинство в Сенате. Однако даже такой результат не гарантирует существенных изменений в отношении Вашингтона к российско-украинской войне.

Портников напомнил, что в первый президентский срок Трампа демократы контролировали обе палаты Конгресса, однако это не привело к принципиальным изменениям во внешней политике. Между тем между Белым домом и законодателями происходила постоянная конфронтация.

"Я думаю, что мы можем говорить не столько об изменениях в политике, сколько о хаотизации политики", — подчеркнул обозреватель.

Он пояснил, что Трамп вряд ли захочет демонстрировать слабость в противостоянии с демократами, ведь для него важнейшей задачей остается определение будущего кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Поэтому вместо политических компромиссов США может ожидать длительная борьба, расследование и вызовы представителей администрации в Конгресс.

В то же время Портников не исключает, что при определенных обстоятельствах Украина сможет получить дополнительную поддержку. Например, соответствующие положения могут включить в военный бюджет, если Трампу потребуется поддержка законодателей для его принятия.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможная победа демократов на выборах в Конгресс США может существенно повлиять на отношения Вашингтона с Москвой. В частности, контакты американской администрации с Кремлем, предполагающие обсуждение совместных экономических проектов, могут постепенно сворачиваться.