Украина уже должна бояться этого американского политика: эксперт предупредил об угрозе

После завершения президентского срока Дональда Трампа в США существует вероятность, что к власти придет политик с более прагматичным подходом к международным вопросам. По словам историка и публициста Ярослава Грицака, для Украины это может оказаться вызовом.

Эксперт отмечает, что Дональд Трамп руководствуется собственными амбициями, стремясь оставить след в истории как лидер, смогший обеспечить мир и стабильность в США и мире. Именно этим объясняется его поведение во внешней политике, в частности, в отношении Украины. Такой подход имеет двойной эффект: с одной стороны, он создает возможности, а с другой несет определенные риски.

Историк подчеркнул, что амбиции Трампа – главный мотив его решений в международных конфликтах, что часто приводит к непоследовательности в действиях. Его позиции по конкретным вопросам могут быстро изменяться в зависимости от личных целей и стремлений.

Однако еще большей угрозой, по словам Грицака, является потенциальный приход к власти вице-президента США Джей Ди Венса. В отличие от Трампа, Вэнс является циничным прагматиком, редко колеблющимся в принятии решений.



"Его приход к власти я воспринимаю с тревогой", — отметил профессор.

Как известно, Джей Ди Вэнс поддерживает мирный план Трампа и выступает за возобновление торговых и культурных связей между Украиной и Россией. Он подчеркивает, что критики этого плана в Конгрессе США недооценивают внутренние проблемы страны. В начале декабря Венс отмечал, что его наибольшее разочарование связано с невозможностью реализовать мирное соглашение, но он остается оптимистом по поводу перспектив мирного урегулирования.

Грицак отметил, что приход прагматичного президента США, такого как Вэнс, может изменить характер поддержки Украины на международной арене и потенциально усугубить ситуацию. По его мнению, для Украины важно учитывать эти политические риски и готовиться к непредсказуемым изменениям во внешней политике США.

