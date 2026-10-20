Украинский военный резко отреагировал на слова Трампа, что Украина ничего не предоставила США

Украинский военнослужащий и общественный активист Виталий Овчаренко резко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон оказал Украине значительную помощь, но вроде бы ничего не получил взамен. В ответ он напомнил о 18 украинских военных, погибших в Ираке во время поддержки американской военной операции.

Виталий Овчаренко

Трамп заявил, что Соединенные Штаты передали Украине помощь на сотни миллиардов долларов, упомянув, в частности, противотанковые комплексы Javelin.

"Мы многое дали Украине, а они нам не дали ничего. Мы предоставили сотни миллиардов долларов. Я передал Украине Javelin", — сказал Трамп.

На эти слова американского президента отреагировал украинский солдат Виталий Овчаренко, отметивший, что вклад Украины в поддержку США измеряется не только материальными ресурсами, но и человеческими жизнями.

В своем ответе военнослужащий напомнил о 18 украинцах, погибших в Ираке, поддерживая военную операцию США. По его словам, за каждым погибшим стоит семья, потерявшая близкого человека.

Овчаренко привел имена погибших: Юрий Койдан, Сергей Суслов, Алексей Бондаренко, Руслан Андрощук, Константин Михалев, Ярослав Злочевский, Роман Гензерский, Юрий Иванов, Олег Тихонов, Олег Матижев, Юрий Заграй, Сергей Андрущенко, Валерий Бражевский, Александр Кацарский, Андрей Ситников, Вера Петрик, Владимир Седой и Роман Средницкий.

"Они так и не вернулись домой с войны, начатой Америкой. Их жизнь — это не "ничего"", — подчеркнул военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе.