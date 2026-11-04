Усилит ли Трамп давление на Украину после поражения в Конгрессе: три сценария

Трамп проиграл обе палаты в США. Теперь главная интрига ближайших дней решится Трамп на продолжение военной операции в Иране и на сколько увеличит давление на Украину в ближайшие недели. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что поражение республиканцев может дать старт в большой дискуссии внутри партии относительно будущего. И главное сражение – это сражение между MAGA и старой партией. От результатов этой битвы зависит не только кандидатура следующего президента, но в кардинальном варианте даже возможность голосования части республиканцев за импичмент самому Трампу.

По словам политолога, Конгресс проведет свое первое заседание в обновленном составе 3 января. Трампу сейчас очень нужна какая-то победа, чтобы выйти на это первое заседание с сильными козырями. Дело в том, что новый конгресс после избрания нового спикера сразу приступит к формированию следственных комиссий, которые будут готовить фундамент для импичмента. И Трампу нужно иметь возможность информационно перебивать эту тему. А, в идеале, попытаться перейти в наступление.

"Сейчас на столе у Трампа есть три опции. Сразу скажу, что все три сомнительны. Первая – скорая победная война в Иране. Вторая – заставить Украину к миру. Третья – захватить Кубу. Я считаю, все три цели почти нереалистичны, но исходя из логики Трампа он может начать двигаться в этих направлениях. Поэтому нам нужно готовиться к усилению давления", – отметил эксперт.

Он продолжает, на этом фоне, с большой долей вероятности, можно предположить, что РФ начнет сворачивать так называемый трек Дмитриева, понимая, что возможности Трампа становятся более ограниченными. Следовательно, рассчитывать на то, что Трамп заставит Европу снять санкции, пока не приходится. Именно поэтому европейцам, похоже, стоит готовиться к усилению гибридных атак по всему ЕС.

Что касается наших переговоров, то, по мнению Вадима Денисенко, у них нет шансов на успех – Мидинский, как главный переговорщик – это уже диагноз. Переговорное окно возможностей закрылось еще месяц назад. Сейчас это только имитация.

Также издание "Комментарии" сообщало – Демократическая партия США укрепила контроль над Сенатом после серии неожиданных побед в традиционно поддерживавших республиканцев штатах. Настоящей сенсацией стали результаты голосования в Айове, Техасе, Канзасе и Южной Каролине. По данным Reuters, демократы получили дополнительные шесть мест в верхней палате Конгресса, обеспечив серьезное преимущество.



