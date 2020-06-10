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Главная Новости Мир США В Белом Доме США осудили призыв на службу в армию из Крыма в Россию
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В Белом Доме США осудили призыв на службу в армию из Крыма в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен фактами призыва жителей аннексированного Крыма в российскую армию под угрозой уголовной ответственности

сегодня, 18:44
Автор:

Екатерина Белоброва
В Белом Доме США осудили призыв на службу в армию из Крыма в Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил. что Россия не имеет права призывать на службу в российскую армию жителей полуострова Крым, который был аннексирован и незаконно присоединен к Федерации. Об этом он сообщил в связи с докладом о свободе религиозного исповедания в мире, передает "Интферфакс-Украина".

Так, по словам Помпео, тот факт, что Министерство обороны РФ выдает распоряжение на призыв в армию мужское население Крыма, вызывает самую острую реакцию у западных партнеров.

"С 2015 года Россия призвала на службу в вооруженные силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился", - обозначил госсекретарь Белого Дома.

Напомним, ране портал "Комментарии" сообщал, что послы Евросоюза инициировали продление санкций против России из-за продолжающейся аннексии Крыма еще на год, что предусматривает существенные экономические ограничения, как в самой РФ, так и на полуострове под контролем Москвы. 


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/667919.html
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